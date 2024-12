Primacampania.it - Stellantis Pomigliano: oggi riprende la produzione delle auto. Ieri il tavolo sindacati-Regione

D’ARCO – A 24 ore dall’accordo siglato martedì al MinisteroImprese e del Made in Italy (Mimit), le società Trasnova, Logitech e Teknoservice hanno formalizzato la revocaprocedure di licenziamento per un totale di 249 lavoratori. L’intesa prevede una proroga di un anno per i contratti tra Trasnova e, inizialmente in scadenza il 31 dicembre 2024. La decisione ha posto fine così a otto giorni di proteste dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento Giambattista Vico did’Arco. Il presidio è stato rimosso. Intanto la ripresa produttiva in fabbrica è fissata già per: nello stabilimento si tornerà a lavorare su Panda e Alfa Romeo Tonale, con i lavoratori richiamati in fabbrica per entrambi i turni. Contestualmente,ha revocato la cassa integrazione prevista pere domani, puntando a recuperare i giorni dipersi.