Sebastiano Zacchini, dal 1989 il Babbo Natale vero del Casentino

Arezzo, 12 dicembre 2024 –esiste e si chiamae vive a Porrena di Poppi in. La barba e i capelli bianchi non sono posticci, ma sono veri e non vengono tagliati dal 1978 anno del suo matrimonio. Prima di essere ilpiù famoso del mondo, quello del travestimento era un gioco per i nipotini, poi inevitabilmente questo ruolo è diventato parte della sua vita, complici alcune sue caratteristiche particolari: gli occhi buoni e liquidi come quelli dei bambini e degli animali - che lui ama e con cui ha una speciale confidenza - barba e capelli bianchissimi e lunghissimi, modi gentili e una bella voce calda.da quel lontanonel periodo natalizio porta se stesso come un sogno per le piazze dele le scuole dell’infanzia. I bambini prima lo guardano stupiti poi come san Tommaso, gli tirano la barba e sorridono gridando: “Ma è!”.