Qualiano, monnezza depositata per strada a Via Cavour

Un segno, l’ennesimo, di una inciviltà onnipresente su un territorio che latita in controlli da parte di chi amministraPolemiche a parte lo stridio ci sta tutto. Ai limiti dello sberleffo oseremmo pensare. In un periodo di grande vanto per le “mitiche” nonché sparute quanto decantate illuminazioni natalizie che l’amministrazione De Leonardis ha ben pensato di fare nella nuovissima ed affollatissima piazza Rosselli, ci sta anche chi “pensa” al resto del paese. E lo fa a modo suo. La foto come sempre dico “non ha bisogno di commenti” in quanto si può notare perfettamente lo stile inconfondibile. Quello dellalasciata li per terra. Stavolta in quel di Via. Non so se il gesto sia per fare spazio alla slitta di Babbo Natale oppure per una sorta di ribellione quanto mai tardiva alla piemontesizzazione voluta dal buon Camillo Benso a cui è intitolato l’angolo di cittadina; fatto sta che ci sta un bel poco di roba da raccogliere tra cui spiccano le spoglie di un tavolino bianco in plastica.