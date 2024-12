Oasport.it - Motocross, definito il calendario 2025: due tappe in Italia, inizio in Argentina, si chiuderà in Australia

Leggi su Oasport.it

Infront Moto Racing ha ufficializzato ildel Mondiale. Gli appuntamenti saranno 20, due dei quali in. Nell’ultimo aggiornamento del, il primo round precedentemente programmato in Indonesia il 29 giugno è stato annullato. Al suo posto il GP della Gran Bretagna che si svolgerà a Matterley Basin il 22 giugno. Il secondo round indonesiano del 5-6 luglio rimarrà ine sarà il GP dell’Indonesia, con sede ancora da annunciare.La stagione prenderà il via con il Gran Premio didi Cordoba nel weekend del 2 marzo, quindi si passerà al Gran Premio di Castiglia e La Mancha di Cozar del 16 marzo. Il mese sicon il Gran Premio d’Europa che si disputerà a St. Jean d’Angely in Francia il 23 marzo. Ad aprile primo appuntamentono con il Gran Premio di Sardegna del 6 aprile a Riola Sardo, quindi il 13 aprile sarà la volta del Gran Premio del Trentino a Pietramurata, prima del Gran Premio di Svizzera del 19-21 aprile a Frauenfeld.