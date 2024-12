Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Manna ha scelto l’obiettivo: può arrivare dalla Premier!

Ilsegue con moltissima attenzione un calciatore che milita inLeague. Si tratta del primissimo obiettivo di. Ilè concentrato al massimo sulla stagione in corso, motivo per il quale sarà molto importante intervenire sula gennaio. L’idea della dirigenza è quella di mettere a segno diversi colpi, ma uno in particolare riguarda la difesa. Ad oggi, il reparto non vanta alternative molto valide a Rrahmani e Buongiorno, motivo per il quale serviranno nuovi innesti.In modo particolare, il DSavrebbe individuato diversi profili. Tra questi è presente senza dubbio Jakub Kiwior, attualmente in forza all’Arsenal. Il difensore centrale non sta trovando molto spazio a sua disposizione, motivo per il quale la cessone apparirebbe come l’alternativa più valida.