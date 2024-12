Tvzap.it - Maltempo in Italia, scatta l’allerta arancione: scuole chiuse, ecco dove

Una nuova ondata dista interessando l', con piogge e temporali che si intensificheranno nel corso della giornata di oggi, 12 dicembre 2024. Le condizioni meteorologiche più critiche colpiranno in particolare la Sicilia e la Sardegna,è stata diramata un'allertadalla Protezione civile.riguarda principalmente la Sardegna meridionale ed orientale,si prevedono rovesci intensi e temporali di forte intensità, con accumuli di pioggia che potrebbero essere notevoli. Sebbene la probabilità di eventi estremi sia inferiore nel nord-est dell'isola, ilè destinato a persistere fino alla serata.in SardegnaA Cagliari, la situazione è particolarmente preoccupante, tanto che il sindaco Massimo Zedda ha ordinato la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, le università e i parchi cittadini.