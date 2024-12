Secoloditalia.it - Il caso Becciu come un romanzo ottocentesco: il libro di Mario Nanni apre nuovi sorprendenti scenari

E se la vicenda del cardinale Angelonon fossece l’hanno raccontata? Nel“Il”, del giornalista e scrittore, ex redattore capo centrale dell’ANSA, viene messa clamorosamente in discussione la condanna in primo grado al porporato sardo che, il 16 dicembre 2023 è stato condannato dal Tribunale Vaticano a cinque anni e sei mesi di reclusione, per due peculati e una truffa aggravata, in relazione alla gestione dei fondi della Segreteria di Stato.Nel pamphlet edito da Media&Books,in 235 pagine, sulla base di un’ampia documentazione sia processuale che mediatico-giornalistica, confuta drasticamente lo svolgimento del “processo del secolo”, le sue conclusioni, e nella principale fattispecie il trattamento riservato al cardinale. Più che eloquenti, per comprendere fin da principio sia il contenuto che il tono del volume, sono il sottotitolo, “(In)Giustizia in Vaticano”, e il somdi prima pagina, “Dizionario delle omissioni, anomalie, mistificazioni, misteri e veleni”.