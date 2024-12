Lopinionista.it - Cna Fita Ncc Auto si mobilita per il futuro della categoria

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – CnaNccsioggi in tutta Italia in occasionegiornata di protestaorganizzando momenti di confronto con la politica e le istituzioni. Le misure attuali non solo limitano la libertà economica degli Ncc, ma addirittura non combattono l’abusivismo, con il rischio di far chiudere centinaia di imprese artigiane.Per questi motivi, CnaNccchiede al governo lo stop immediato all’introduzione del foglio di servizio elettronico, la revisione urgente dell’articolo 25 del Ddl Concorrenza, una riformulazione delle sanzioni in una logica di maggiore proporzione. Auspica nel contempo un dialogo e un confronto costante dell’esecutivo con le rappresentanze diper trovare delle soluzioni condivise, in un’ottica che non penalizzi il lavoro, la libertà d’impresa e ildelle attività.