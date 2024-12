Lanazione.it - Calenzano, tre milioni di danni a causa dell’onda d’urto dell’esplosione

(Firenze), 12 dicembre 2024 – Sono già arrivate le prime mail di richiestada parte di aziende e cittadini che, loro malgrado, devono fare i conti con l’esplosione al deposito Eni didi lunedì mattina. Lo ha confermato il sindaco Giuseppe Carovani ribadendo però anche che il Comune fa solo da primo ‘filtro’, “sarà direttamente Eni – ha spiegato – a gestire la situazione”. Una richiesta, quella di filtrare inizialmente le mail, arrivata dalla stessa Eni. La conta dei, invece, ancora in evoluzione, supererebbe i tredi euro, in considerazione anche del fatto che la violenzaprovocata dall’esplosione si è abbattuta anche nel vicino Comune di Campi Bisenzio, seppur con minore forza. Fogliaia, Ponte alla Marina e Nome di Gesù, invece, le zone dimaggiormente colpite oltre a tutta l’area compresa fra via Erbosa e via di Le Prata.