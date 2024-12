Lanazione.it - Busà incanta la Milano ’da bere’. Al party della top manager del calcio

La regina delmercato d’Italia ha scelto il top playermusica. Una serata da copertina si è consumata al ristorante I Parioli didove StefanoperformerCapannina di Forte dei Marmi oltre che gettonatissimo nei club e in eventi privati - ha intrattenuto gli ospiti per il compleanno di Marianna Mecacci lasportiva più influente che ha radunato il gotha del mondo dele dello showbiz. Alerano presenti il figlio Christian Comotto, giocatore nelle giovanili del Milan e capitanonazionale under 17, il compagno François Modesto, ex calciatore francese e direttore tecnico del Monza, il procuratore diGiuseppe Riso, le sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi in arte Le Donatella, il duo musicale lanciato da X Factor, prima del successo all’Isola dei Famosi.