Zirkzee e Rashford accostati al Napoli, dalla Germania l’ultim’ora che cambia tutto – IL POST

Joshuae Marcussono le ultime due suggestioni di mercato in casa: da Sky Sport DE arrivano novità circa la posizione del Manchester United sui due giocatori.Ilintende rinforzarsi concretamente in vista del prossimo mercato di gennaio: la necessità più evidente per la squadra a disposizione di Antonio Conte è senza dubbio la difesa. Da settimane ormai si rincorrono indiscrezioni su quello che potrà essere il rinforzo a tal riguardo, con Jakub Kiwior che nelle ultime ore è tornato nuovamente d’attualità (clicca qui per gli ultimi aggiornamenti dall’Inghilterra).In questi giorni, però, sono due i nomi che stanno scatenando le fantasie da parte dei tifosi di fede partenopea: Joshuae Marcus. Le indiscrezioni si sono intensificate sopratper quanto riguarda l’ex Bologna, la strada principale è legata sicuramente all’eventuale cessione di Victor Osimhen anticipata già da gennaio, ma lo scenario non è certamente tutta in discesa.