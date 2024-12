Non vi sopporto più Grande Fratello Tommaso infastidito da Shaila e Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro la casa della tensione sale.Franchi ha avuto un confronto cone non gliele ha mandate a dire. Tutto è successo nella mattina di oggi. Intanto arrivano notizia di ingressi imminenti. Ancora una volta è stata Deianira Marzano a ricevere una segnalazione sulla presunta nuova concorrente del. Maica stavolta varcherebbe la porta rossa per restarci, non come semplice ospite momentanea.>> “Appena lo scopre Jessica.”. Luca e Helena, fuori dalla vera scoperta chocE c’è una spiegazione dietro questo operato della regia e sicuramente anche dello stesso Alfonso Signorini. Questa la rivelazione su Maica che tira in ballo pure Mariavittoria e: “L’ingresso di cui tu parli porta il nome di Maica Benedicto come concorrente ufficiale alitaliano.