Le parole e la lotta di Mazen al-Hamada, l’attivista trovato morto nelle carceri siriane

Ha suscitato una fortissima ondata di indignazione la notizia della morte dial-, attivista siriano sottoposto a torture da parte del regime di Bashar al-Assad; a dare notizia della sua scomparsa, avvenuta nel tristemente celebre carcere di Sednaya, noto come “mattatoio umano” è stato il portale Middle East Eye, che ha anche sottolineato come il suo corpo presentasse evidenti segni di tortura.L’annuncio della sua morte è stato poi ripreso anche dalla pagina Instagram della Ong Syrian Emergency Task Force. La Syrian Emergency Task Force piange la tragica perdita diAlhummada, un impavido sostenitore della giustizia e simbolo di resistenza di fronte alla tirannia. Il suo coraggio incrollabile ha ispirato il mondo e la sua eredità alimenterà per sempre laper la libertà e la dignità in Siria.