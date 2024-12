Anticipazionitv.it - Grande Fratello: intrecci, dubbi e sentimenti agitano la Casa

Leggi su Anticipazionitv.it

Le dinamiche sentimentali nelladelcontinuano a sorprendere. Mariavittoria Minghetti, al centro di una rete di relazioni, ha scelto Tommaso Franchi, dichiarando che Alfonso D’Apice è solo un amico. Tuttavia, il pubblico e gli inquilini dubitano della sua sincerità. Intanto, Alfonso sembra pronto a lasciarsi andare, ora che l’ex fidanzata Federica Petagna è stata eliminata. E poi c’è Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, la cui presenza aggiunge mistero e nuovi equilibri. Ecco come siano le storie e quali verità stanno emergendo.Mariavittoria e la sua scelta “strategica”Nell’ultima puntata del, Mariavittoria Minghetti ha dichiarato di scegliere Tommaso Franchi. Ha chiarito che con Alfonso D’Apice c’è solo una profonda amicizia. Questo annuncio non ha convinto tutti.