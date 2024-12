Tpi.it - Finché c’è prosecco c’è speranza: tutto quello che c’è da sapere sul film

c’èc’è: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondac’èc’èdel 2017 diretto da Antonio Padovan. Il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Fulvio Ervas, edito da Marcos y Marcos. Ilè stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNella campagna veneta, zona di produzione del vino, il conte Desiderio Ancillotto, strenuo difensore della coltivazione biologica è da poco morto, forse per suicidio. L’ispettore Stucky, da poco nominato, è chiamato a indagare sulla vicenda: e subito si verificano due omicidi.c’èc’è: il castAbbiamo visto la trama dic’èc’è, ma qual è il cast completo del? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:Giuseppe Battiston: StuckyTeco Celio: Isacco PitussoLiz Solari: Celinda SalvatierraRoberto Citran: Sergio LeonardiSilvia D’Amico: Francesca BeltrameBabak Karimi: zio CyrusGisella Burinato: Adele ToniutRade Šerbedžija: Desiderio AncillottoMirko Artuso: Oste SecondoPaolo Cioni: LandrulliDiego Pagotto: GuerraNicoletta Maragno: camerieraVitaliano Trevisan: proprietario poligono di tiroVasco Mirandola: dottor SartoriAndrea Appi: Tranquillo SpeggiorinGiovanni Betto: BelendiSandro Buzzati: gran maestroGabriele Tabacco: AlviseMaura Fundone: moglie di SpeggiorinAntonio Scarpa: boss kosovaroStreaming e tvDove vederec’èc’èin diretta tv e live streaming? Il, come detto, va in onda stasera – mercoledì 11 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2.