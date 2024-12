Quotidiano.net - Borsa: Europa incerta coi future in attesa dell'inflazione Usa

Si confermano caute le Borse europee mentre is su Wall Street rimangono contrastati in, alle 14.30,'indice dei prezzi al consumo negli Usa che la prossima settimana condizionerà la sceltaa Fed sui tassi. Domani invece è dato per scontato un taglioa Bce. Milano, dove si è risvegliata Tim (+2%) guadagna lo 0,41%, Londra un più modesto 0,16% e Parigi lo 0,15%. Quasi invariata Francoforte (+0,04%). In ribasso invece Madrid (-1,2%) per i conti deludenti di Inditex (-6,6%).