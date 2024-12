Scuolalink.it - Assunzioni docenti di sostegno: più unità dal 2025 con un emendamento del governo alla Legge di Bilancio

Ilha annunciato undiche prevede l’assunzione di 5.000diin più a partire dall’anno scolastico-2026. L’iniziativa mira a rafforzare il personale dedicato all’inclusione scolastica, rispondendo a una crescente esigenza di continuità didattica per gli alunni con disabilità.di 5.000dia partire dal: lo prevede undelin LdB L’incremento di organico punta a migliorare la qualità dell’istruzione per gli studenti con disabilità, un tema prioritario nel dibattito sull’inclusione. Secondo quanto riportato, ilintende ridurre la necessità di supplenze brevi e saltuarie, favorendo un rapporto più stabile tra studenti edi, elemento chiave per garantire percorsi educativi efficaci e personalizzati.