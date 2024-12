Succede solo da McDonald’s | le paghe da fame e il rifiuto del contratto integrativo

Leggi su Open.online

da. Oggi 10 dicembre Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs faranno partire una mobilitazione nei 700 ristoranti della catena americana in Italia. Nell’estate 2023 i sindacati hanno presentato una proposta diaziendale per aggiungere premi di risultati, il passaggio dal part time al tempo piene e permessi per chi ha carichi familiari per i 3300 dipendenti diretti e per gli oltre 30 mila dei siti gestiti in franchising. A cui attualmente la multinazionale riconosceil minimo contrattuale.Leda«Inpiù del 70% dei lavoratori è part time», spiega al Fatto Quotidiano Sonia Paoloni della Filcams Cgil. «Sei full timese hai i ruoli di responsabilità. In alcuni casi parliamo di contratti da 18 ore, alcuni dei quali volontari, ma avere l’aumento è difficile, specialmente se non hai uncon relazioni sindacali ben avviate.