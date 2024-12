.com - Sci, Vonn si qualifica alla Coppa del Mondo: “È come se non avessi mai smesso”

Leggi su .com

(Adnkronos) – Lindseyè tornata. La sciatrice statunitense ha annunciato lazione per la prossimadel, che la dovrebbe vedere protagonista tra il 21 e 22 dicembre a Sankt Moritz. “Bene, mi sono ufficialmenteta per ladel. Le gare di questo fine settimana sono state molto divertenti e hanno rappresentato una grande opportunità di allenamento. Ho ancora molto lavoro da fare, ma questo è un grande passo avanti nel mio sviluppo”, ha scrittosu Instagram., che si era ritirata quasi sei anni fa dopo aver vinto 82 gare didel, ha poi aggiunto: “essendo all’inizio con i miei compagni di squadra, mi è sembrato di non aver maidi gareggiare, ma allo stesso tempo devo mantenere tutto in prospettiva. Ho subito una sostituzione parziale del ginocchio solo pochi mesi fa, non mi alleno né gareggio da quasi 6 anni e ho solo pochi giorni di allenamento.