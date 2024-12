Reperimento di aree per la sosta temporanea di camper e caravan | pubblicato l’avviso

Leggi su Ilfaroonline.it

Fondi, 10 dicembre 2024- Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi comunicano che è statosull’Albo Pretorio del Comune di Fondi un avviso esplorativo per ildiprivate da destinare, nel rispetto del regolamento regionale, alladi.I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata di elaborati grafici e idonea relazione esplicativa, recapitando il plico a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Fondi, via posta o inviandolo all’indirizzo pec [email protected] entro le ore 12:00 del 04 febbraio 2025 (60 giorni dalla pubblicazione).«La normativa regionale – spiegano Maschietto e Spagnardi – consente infatti anche ai privati la facoltà di proporre ai Comuniprivate da adibire alla