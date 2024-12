Ilnapolista.it - L’allenatore del Galatasaray: «Osimhen? È altruista, gioca per la squadra. Faremo di tutto per trattenerlo»

Leggi su Ilnapolista.it

delOkan Buruk ha risposto alle domande di Rafine Tv sul futuro die di Mertens. Ha anche espresso il desiderio di poter allenare in Europa.Okan Buruk: «mi ha sorpreso»Ai giornalisti di Rafine Tv esprime il desiderio di lavorare in Europa:«Mi piacerebbe lavorare come allenatore turco in importanti campionati europei come Premier League e Serie A. Molti dei nostritori turchi stanno facendo scalpore in Europa. Forse se anche gli allenatori turchi andassero in Europa sarebbe bello, lo dico io. Ho lavorato 3 anni in Italia quando ero calciatore, mi ha aiutato tantissimo. Ci sentiamo orgogliosi mentre guardiamo Arda e Hakan. Lo abbiamo già visto con Fatih Terim e Mustafa Denizli. Credo che Nuri ?ahin avrà successo, è solo il suo primo anno. Penso che la Premier League sia davanti a tutti i campionati europei e che i suoi ricavi siano molto alti.