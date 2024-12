Ilgiorno.it - Camerieri, baristi e cuochi: corsi d’aggiornamento fantasma. Denunciato titolare di tre locali

di aggiornamentoper, per non pagare le tasse. I militari della Finanza di Cernusco Lombardone hannoun ristoratore brianzolo di cinquant’anni, proprietario di tre inel Meratese, e gli hanno sequestrato 600mila euro, tra contanti, depositi in banca e parte di una villa. L’imprenditore della ristorazione avrebbe utilizzato, in compensazione, crediti d’imposta inesistenti per spese fittiziamente sostenute perdi formazione per la ventina di suoi dipendenti:per l’utilizzo della tecnologia previsti con il Piano nazionale 4.0, per gli anni d’imposta 2021 e 2022, per un ammontare complessivo di appunto 600mila euro, cifra che gli è stata sequestrata a scopo cautelativo. In pratica, per pagare meno imposte, avrebbe messo a bilancio spese per iper le ordinazioni elettroniche e simili, che in realtà non sarebbero mai stati svolti o a cui non avrebbero partecipato i dipendenti.