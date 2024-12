Quotidiano.net - Arriva il taglio dei tassi, così la crisi di fiducia condiziona le scelte della Bce

Roma, 10 dicembre 2024 – Gli analisti delle grandi società di investimento concordano in modo quasi unanime sulla possibilità che giovedì prossimo la Bce proceda con un ulterioredeidi 25 punti base del costo del denaro. Ma il motivoscelta non è solo dettato dal fatto che l'inflazione sia tutto sommato sotto controllo (anche se si teme una vampata , anche se non a livelli del precedente biennio). La Banca centrale è spinta a procedere su questa strada anche per la nuova situazione di potenziale (se non già accertata)che il mondo si appresta ad affrontare. O che, anzi, sta già affrontando forse senza neppure averne la completa contezza. E’ quella che Sylvain Boyer, Chief economist Emia di S&P Global Rating, definisce come “di”, il nuovo spettro che si aggira nei mercati e che può incidere sulla vita di tutti noi.