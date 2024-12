Ilrestodelcarlino.it - Arquata: al via i lavori di ricostruzione a Tufo, un modello di comunità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sindaco di, Michele Franchi, era presente ieri mattina aper l’avvio dei, una modalità che ha plaudito senza riserve. "Si tratta di giornata fondamentale per il rilancio di questo territorio. Iniziare iqui aè davvero qualcosa di straordinario, soprattutto per la popolazione di questa frazione che ci ha creduto tanto in questi anni, l’hanno dimostrato restando uniti e trovando la soluzione per agire velocemente. Quindi consorziarsi, aggregarsi, è stato un ottimo lavoro che hanno fatto e li ringrazio davvero". Franchi ha rimarcato che, quando si lavora di squadra, si arriva sempre ai risultati. "Con la Struttura commissariale, con l’USR, con gli uffici tecnici abbiamo lavorato per far sì che questo giorno arrivasse il prima possibile. Ecco, questo è un giorno di speranza anche per gli altri perché, dopo, ne partiranno altri: abbiamo approvato il programma di tante frazioni e ci auguriamo di darvi delle notizie positive nei prossimi giorni".