Quifinanza.it - Trump minaccia l’uscita degli Usa dalla Nato e chiede più soldi, il conto per l’Italia

Il futuro presidenteUsa Donaldhato di ritirare il proprio Paesese gli altri alleati, principalmente gli Stati europei, non adegueranno la propria spesa per la difesa a quanto scritto nel trattato che ha creato l’alleanza. Un avvertimento cheaveva già più volte lanciato durante la sua prima presidenza, arrivando anche a dire che non avrebbe difeso i Paesi che non avrebbero pagato.Laprevederebbe che i Paesi membri spendano almeno il 2% del proprio prodotto interno lordo per la Difesa. Un obiettivo che soltanto 8 Paesi non raggiungono. Tra questi c’è anche, che rimane appena sotto l’1,50%.Le minacce disulUsaDurante il breve incontro tra il futuro presidenteUsa Donald, il presidente francese Emmanuel Macron e quello ucraino Volodymyr Zelensky, svoltosi all’Eliseo poco prima dell’inaugurazione della nuova cattedrale di Notre Dame a Parigi, i leader dei tre Paesi sono tornati a parlare non solo della questione della guerra in Ucraina, ma anche della