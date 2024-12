Sport.quotidiano.net - Rugby serie B: pieve batte sondrio. Emil Banca, una giornata da dimenticare. Perde con Modena e lascia il secondo posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

nera per l’Bologna, fondamentale e vincente per ilstorta sotto tutti i punti di vista per l’che, al Bonori cede 32-6 con il, in una partita iniziata male e finita peggio per la sconfitta, ma anche per gli infortuni dei piloni Bonini e Bandoni. Già in formazione rimaneggiata negli avanti, Francesco Brolis ha dovuto fare i conti con altri due infortuni che potrebbero gravare in vista di domenica prossima a Piacenza contro la cadetta dei Lyons nell’ultima sfida dell’anno solare. Contropronti via e ospiti avanti al 4’ col penalty di Michelini e al 10’ con una meta di Esposito. Chico accorcia con un penalty poco dopo, ma ilallunga ancora. La sconfitta concosta all’il, con la capolista Brixia che allunga a +5.