Nuova tassazione per le auto aziendali | Incentiva vetture a basse emissioni Una sfida ma dalle grandi opportunità

Tra icambiamenti che sta attraversando il settoremotive, anche il segmento delleè chiamato a ripensarsi in seguito alla legge di Bilancio 2025, che introduce unadei fringe benefits con il chiaro obiettivo dire l’uso di veicoli elettrici e plug-in.A livello comunitario, il motore endotermico ha un orizzonte molto limitato: Bruxelles ha imposto lo stop alla produzione didiesel e benzina a partire dal 2035, accelerando a dismisura il processo di transizione energetica, chiamando le casemobilistiche a una ristrutturazione non sempre semplicissima, come dimostra ad esempio la crisi Volkswagen e tutte le implicazioni che a cascata sta avendo sulla propria supply chain. Strumento indispensabile per molte imprese, ledovranno fare i conti con le nuove disposizioni della manovra Finanziaria varata dal Governo, che da un calcolo dellabasato esclusivamente sulledi CO2 passerà a un approccio vincolato invece alla tipologia di alimentazione del veicolo.