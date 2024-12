Monza viola i domiciliari e accoltella l’ex fidanzata 24enne | era stato arrestato per stalking

Leggi su Open.online

Una ragazza di 24 anni è statata alla schiena fuori da un supermercato a Giussano, in provincia di. Le autorità hanno fermatofidanzato 26enne, Said Cherrah. L’uomo, di origine marocchina ma residente a Broni (Pavia), si trovava aie,ndo il dispositivo che gli impone di non allontanarsi dai luoghi stabiliti dal giudice, ha raggiunto laal supermercato, dopo pranzo. A quel punto, secondo le prime ricostruzioni delle autorità, l’avrebbeta e poi sarebbe fuggito. Nel frattempo, la ragazza si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di, ma non è in pericolo di vita e ha già reso alcune dichiarazioni utili per le indagini. Il 26enne, infatti, risulta non essere nuovo ad atti violenti nei confronti della ragazza.