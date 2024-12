Spettacoloitaliano.it - Il Perfetto Regalo di Natale Tv8: trama e finale

Leggi su Spettacoloitaliano.it

Ildifilm Tv8Ildifilm Tv8 di Lee Friedlander conosciuto con il titolo “A Gift Wrapped Christmas”. La storia ha come protagonista una personal shopper (Meredith Hagner) che cercherà di far entrare il suo nuovo cliente nello spirito natalizio, al fine di trascorrere più tempo con suo figlio. La commedia natalizia riprende il genere di Il più beldi.A seguire: Ildidel filmIldicompletaGwen è una personal shopper e il suo nuovo cliente è Charlie, padre single, più dedicato al lavoro che agli affetti. Quando Gwen incontra Owen, il figlio di 8 anni di Charlie, non può fare a meno di notare quanto poco tempo il ragazzino riesca a passare col padre. Decide di provare a far comprendere a Charlie quanto la famiglia sia importante.