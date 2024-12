Ilrestodelcarlino.it - Gita scolastica da incubo nel Ferrarese, crolla un balcone della villa del 700: due feriti

Ferrara, 9 dicembre 2024 – Doveva essere una giornata gioiosa alla scoperta delle bellezze architettoniche del passato, invece si è trasformata in unladi un gruppo di studenti in provincia di Ferrara. Undi una dimora settecentesca,Rivani Farolfi, èto poco dopo che gli alunniscuola media vi si erano affacciati. L’incidente è successo a Ro, frazione del Comune di Riva del Po. I ragazzi hanno fatto appena in tempo a rientrare che ilto portando con sé un insegnante e la guida turistica. I due adulti sono caduti insieme ai calcinacci dopo un volo di cinque metri. Immediati i soccorsi. Gli studenti, tutti illesi, sono stati riportati a scuola mentre l'insegnante e la guida sono stati portati d'urgenza all'ospedale di Cona.