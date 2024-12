Quotidiano.net - Disability Manager: Inclusione lavorativa per persone con disabilità nelle aziende italiane

Leggi su Quotidiano.net

FAVORIRE l’inserimento diconper rispettare gli obblighi di legge. Non solo. La figura delè fondamentale per favorire l’dellefragili in diversi contesti lavorativi. L’obiettivo è garantire che leconabbiano pari opportunità di accesso, partecipazione e benessere, creando ambienti più inclusivi e accessibili. Unha infatti la responsabilità di identificare e rimuovere le barriere fisiche, culturali e tecnologiche che ostacolano l’operatività di questa categoria di lavoratori. "Si tratta – spiega Valentina Mari,di Fondazione La Comune di Milano, che si occupa di formazione in assetto lavorativo anche attraverso la produzione di fiori recisi e di manutenzione del verde – da un lato di comprendere le potenzialità della persona cone dall’altro di capire di quali profili abbia bisogno l’azienda per il miglior inserimento della risorsa.