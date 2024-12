Ilrestodelcarlino.it - Coni, premiate le benemerenze venete. Anche Giovanni Malagò alla consegna a Rovigo

, 6 dicembre 2024 – “E’ la prima volta che vengo ae faccio i complimenti per questo bellissimo teatro. Facendomi dare alcuni dati dal mio portavoce sulle medaglie olimpiche, sono 68 le medaglie d’oro conquistate in questa regione dfondazione delle olimpiadi, e ache ha una importante tradizione in alcune discipline è tempo di vincere un titolo. Solitamente porto fortuna”. Con queste parole il presidente delnazionaleha salutato la platea del teatro sociale diin occasione delledelVeneto. Platea occupata, oltre che dalle autorità civili e militari, da oltre 60 dirigenti e atleti delle societàcon i riconoscimenti del: medaglie d’oro e d’argento al valore atletico, Palme d’argento al merito tecnico, Stelle d’oro e d’argento al merito sportivo per società.