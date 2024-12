Metropolitanmagazine.it - Che cos’è l’icicle makeup trend e perché sarà ufficialmente il trend del Natale 2024

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ilnatalizio brilla sempre, ma quest’anno c’è un nuovo protagonista pronto a rubare la scena:. Un tocco scintillante che richiama i riflessi luminosi dei ghiaccioli, icicle per l’appunto, perfetto per chi vuole sfoggiare uno stile glamour e soprattutto in linea con iè insu TikTokIspirato ai ghiaccioli invernali, questoda quello sparkle delicato, quasi demure, potremmo dire: una lucentezza delicata che sembra quasi trasparente. A differenza dei classici ombretti glitterati, l’effetto “icicle” è particolare per la sua finitura traslucida e il look “bagnato” che dona alle palpebre un aspetto luminoso ma discreto. È ilideale per chi desidera un look festivo elegante e demure allo stesso tempo.