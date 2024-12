Lapresse.it - Auto, Altavilla (Byd):”Puntiamo su tecnologia e ibrido”

(LaPresse) Byd, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuove energie, si prepara a conquistare il mercato europeo. Lunedì, a Milano, ha presentato il SUV Sealion 7, un concentrato di, design elegante e prestazioni sportive. L’evento è stato anche l’occasione per discutere con Alfredo, special advisor per l’Europa di Byd, degli obiettivi dell’azienda cinese nel nostro Paese. “La nostra strategia si basa sull’offerta di unasuperiore, sia nel settore elettrico sia, soprattutto, in quello. L’obiettivo per i nostri clienti che scelgono vetture ibride è garantire un’esperienza tecnologicamente neutrale, offrendo la possibilità di utilizzare l’come una tradizionale vettura a benzina, ma connomie da record, grazie al nuovo motore turbo 1.5 a tre cilindri, caratterizzato da attriti ridottissimi.