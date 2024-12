Quotidiano.net - Alba Leasing e Banca Sistema: nuova partnership per sostenere le Pmi italiane

Offrire unaopportunità di crescita per le Pmi. A questo mira la collaborazione tra– società specializzata nei finanziamenti instrumentale, targato, immobiliare ed energetico – e. Unache, nel particolare contesto del panorama finanziario, mira a potenziare l’offerta di soluzioni dedicate alle piccole e medie imprese, favorendo l’accesso a strumenti essenziali per lo sviluppo e l’innovazione. Il, infatti, consente ad aziende e professionisti di utilizzare macchinari, attrezzature, veicoli necessari per il proprio business, previo il pagamento di un canone, offrendo alle imprese la possibilità di accedere a beni e tecnologie all’avanguardia senza dover immobilizzare capitali, preservando la liquidità aziendale ed evitando esborsi iniziali elevati.