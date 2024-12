Zonawrestling.net - AEW: Tweet criptici di Rey Fenix rivolti alla compagnia

Leggi su Zonawrestling.net

Le notizie più recenti riguardanti i Lucha Bros hanno visto: l’uscita di Penta El Zero Miedo dAEW e il rimanere di Reycon la, soltanto però per la clausola di tempo extra presente nel contratto. Reyrimarrà in AEW anche per una parte del 2025. Tony Khan ha voluto usufruire della clausola di tempo extra per i mesi in cuiè rimasto fuori infortunato, aggiungendoli al contratto. In caso contrarioavrebbe già potuto essere un free agent assieme al fratello, in attesa della sempre più probabile firma con la WWE.INella giornata di oggi un fan ha scritto su X che l’AEW sta facendo la cosa sbagliata a non utilizzare Reye che la situazione intorno a lui non fa altro che danneggiarlo.ha voluto rispondergli con: “Avrò la mia opportunità di dire la verità.