Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline |  Il Gesto Estremo di Nunzio!

Unale Rossella a Madrid! Alice in una drammatica situazione! Pace tra Luisa e Rosa.Unalparte all’improvviso con Rossella! Rosa e Luisa diventano amiche! Damiano chiede aiuto ad Eugenio! Momenti drammatici in arrivo per Alice Pergolesi!I prossimi episodi della soap napoletana saranno contraddistinti da forte suspense! Le nuoveUnalriguardanti leche ci terranno incollati al teleschermo nel mese di Dicembre 2024 promettono appuntamenti davvero imperdibili! Vedremo che Raffaele chiederà aiuto a Giulia per non consentire a Ida e Diego di lasciare Palazzo Palladini. La sua mossa, però, risulterà sgradita alla Kovalenko, che non esiterà ad affrontare il suocero. Nel frattempo,deciderà di partire alla volta di Madrid insieme a Rossella, sorprendendola con uncarico di amore e romanticismo! Viola consiglierà a Damiano di chiedere risorse a Nicotera per risolvere il caso legato all’aggressione di don Antoine.