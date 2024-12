Iodonna.it - Un ornamento a mo' di scrigno che, piuttosto che contenere preziosi, è un tesoro di per sé

Leggi su Iodonna.it

Pouch, clutch, pochette? Tra tutte le varianti di borse da sera ce n’è una nata per brillare sempre, non solo durante le Feste: la minaudière. La borsetta bijou che somiglia più a una scultura, a un oggetto d’arte o a un gioiello vero e proprio. Una mo’ diche,che, è undi per sé. Come vestirsi a dicembre 2024: 5 outfit a cui ispirarsi X Leggi anche › Non solo per occasioni speciali.