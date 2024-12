Mistermovie.it - Mister Movie | Lo Spin-Off di Breaking Bad fallito… non è Better Call Saul

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’universo diBad, riconosciuto come uno dei più straordinari della televisione, non smette di affascinare il pubblico. Dopo il successo travolgente della serie madre e il brillante-off, dedicato alla complessa figura diGoodman (Bob Odenkirk), AMC ha deciso di sperimentare con un nuovo formato, presentando nel 2022 la serie animata Slippin’ Jimmy.L’Esordio di Slippin’ Jimmy,off diBadConcepita come un prequel animato, Slippin’ Jimmy si concentra sull’infanzia di Jimmy McGill e di suo fratello Chuck, trasportando i fan nella città di Cicero, Illinois. Composta da sei episodi brevi, della durata di circa otto minuti ciascuno, la serie segue un formato autoconclusivo, esplorando episodi singoli che raccontano i piccoli e grandi eventi che hanno plasmato il giovane Jimmy, soprannominato “Slippin’ Jimmy” per il suo talento nel cacciarsi nei guai.