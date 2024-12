Inter-news.it - Milan-Inter Women, le formazioni ufficiali: titolarissime a San Siro!

Leggi su Inter-news.it

Sono uscite ledi, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Il tecnico Gianpiero Piovani si affida alle sueper il derby che si terrà oggi nella fantastica cornice di San– Gianpiero Piovani si prepara ad affrontare ilin trasferta, nell’atteso derby della dodicesima giornata della Serie A Femminile. Partita che si svolgerà in via eccezionale a San. E proprio per questa sfida, il tecnico Gianpiero Piovani si affida alle suecon un 3-5-2 che vede la coppia d’attacco formata da Wullaert e Cambiaghi. Le nerazzurre vogliono proseguire nel buonissimo stato di forma, dopo le due ultime vittorie contro Sampdoria e Napoli. Per farlo bisognerà avere la meglio sulle rossonere, al sesto posto e dieci punti di distanza dall’quarta.