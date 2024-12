Espirito Santo saluta il miglioramento dei calci piazzati dopo la vittoria del Forest all’Old Trafford

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-07 23:20:28 Lettori di Justo.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:L’allenatore del Nottingham, Nuno, hato ildeidella sua squadra come un fattore chiave nella loro primasul Manchester Unitedin 30 anni.Il difensore Nikola Milenkovic ha trovato la rete suo d’angolosoli 90 secondi mentre ilvinceva 3-2 e infliggeva una seconda sconfitta al tecnico dello United e connazionale dell’, Ruben Amorim.Hanno segnato anche Morgan Gibbs-White e Chris Wood, con quest’ultimo che ha inciso il suo nome nei libri di storia diventando il miglior marcatore di tutti i tempi delin Premier League.Hojlund aveva pareggiato per lo United un quarto d’orail gol di Milenkovic, e Bruno Fernandes – in parte colpevole del gol di Gibbs-White quasi subitola ripresa – ne ha recuperato uno per i padroni di casa.