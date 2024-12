Agi.it - Campione paralimpico di canoa e maestro del presepe. La rinascita di Angelo

AGI - Ogniracconta una storia, ma quelli diGabriele Aiello, 46 anni, originario di Vico Equense, custodiscono qualcosa di più: il viaggio di un uomo che ha trasformato la sofferenza in arte e la sua passione in un simbolo di. “Creare presepi non è solo un'arte, è il mio modo per ricostruire pezzo dopo pezzo una vita che sembrava distrutta”raccontaall'Agi. Nel 2010, un grave incidente sul lavoro in un'azienda lo ha costretto alla paralisi. Come se non bastasse, un'infezione post-operatoria lo ha portato al limite, lasciandolo in condizioni fisiche e psicologiche devastanti. “Mi sentivo intrappolato, non solo nel mio corpo, ma anche nella mia mente. Ero arrivato a pensare che non ci fosse più nulla per me”, confessa. La svolta arriva durante un pellegrinaggio a Lourdes.