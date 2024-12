Oasport.it - Paolo, ci mancherai! Ultima partita di Nicolai alle Finals di Doha. Eliminate anche Gottardi/Orsi Toth

Non si farà ricordare per i risultati delle due coppie italiane presenti ma per l’addio acome giocatore di beach volley sicuramente sì.del World Tour diè andato in scena oggi l’ultimo atto della straordinaria carriera di. Contro i tedeschi Ehlers/Wickler, con la certezza di non poter superare il turno,/Cottafava sono scesi in campo consapevoli che quella sarebbe stata l’assieme ed è stato sicuramente un bel momento, nonostante la vittoria sia andata ai tedeschi con un doppio 21-16 che non ha rovinato la festa per l’azzurro che da domani siederà sulla panchina dell’Italia.C’erano ancora possibilità di qualificazione, invece, per Valentinae Rekache si sono arresestatunitensi Cannon/Kraft, vittoriose in due set.