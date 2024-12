Imiglioridififa.com - Ultimate Succession è la nuova Promo di FC 25, scopri tutti i nuovi giocatori nei pacchi

Leggi su Imiglioridififa.com

Per FC 25 arriva “,” una novità che celebra le storie die nel calcio. Questo evento mette in risalto club e nazioni che, attraverso le generazioni, hanno prodotto talenti straordinari, mantenendo un livello di eccellenza costante nel tempo.rende omaggio a quei club e paesi in cui giovani promesse hanno raccolto l’eredità di stelle ormai sul viale del tramonto, continuando a conquistare i trofei più prestigiosi.Nella modalitàTeam, sono stati introdotticontenuti legati a questo tema, come i“Mode Mastery” e le aggiunte “Winter Champion” disponibili questa settimana. Inoltre, sono previstiobiettivi giocatore (Player OBJs), sfide creazione rosa (SBC) e una modalità Live Friendly che premierà l’utilizzo deiRuoli Giocatore introdotti con l’aggiornamento First Frost.