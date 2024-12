Ilfattoquotidiano.it - “Troppa froc*****ne in Comune”: il prete star di TikTok scatena la bufera con un sondaggio sull’albero di Natale fucsia

Don Ambrogio Mazzai, il “social” di Verona con centinaia di migliaia di follower sue Instagram, hato la polemica per un albero diinstallato davanti alla sua chiesa. “Ogni pomeriggio mi ritrovo questo pistolottodavanti alla chiesa“, ha lamentato don Mazzai sui social, accompagnando le sue parole con un video che immortala il suo volto contrariato e l’albero stilizzato, a forma di cono, che di giorno è colore che col buio si illumina, sullo sfondo. Ma non si è limitato a questo. Poco dopo, il sacerdote ha lanciato untra i suoi follower, chiedendo il loro parerecon quattro possibili risposte. Quella che ha avuto la percentuale più bassa (il 6%) è stata “un’opera d’arte”, seguita al 16% da “inquinamento ambientale”; il 38 per cento se l’è aggiudicato “all’amministrazione piace sperperare pubblici”.