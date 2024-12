Secoloditalia.it - Romania, elezioni presidenziali annullate: sospetti di ingerenza russa e scandalo TikTok

Latravolta dallo. La Corte costituzionale rumena «annulla l’intero processo elettorale per eleggere il presidente romeno», incluso il primo turno del 24 novembre, dove il candidato nazionalista Calin Georgescu aveva ottenuto una sorprendente vittoria. Il secondo turno, previsto per domenica, viene sospeso. La motivazione? «Garantire la validità e la legalità» del voto, ha dichiarato la Corte, chiedendo che tutto venga rifatto da zero.: accuse di manipolazione e isu MoscaDietro questa decisione, un’ombra lunga e inquietante: l’di Mosca. Documenti desecretati dal Consiglio supremo di Difesa rivelano che l’intera campagna elettorale di Georgescu potrebbe essere stata orchestrata da attori russi attraversoe Telegram. Una rete di oltre 25.