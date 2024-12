Liberoquotidiano.it - 'Ripartenze: riprendiamoci il futuro!', percorsi di formazione per detenuti a Velletri

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 5 dic. (Adnkronos/Labitalia) - E' partito ufficialmente, presso il Carcere di, il progettoil. Promosso da Fondazione Lottomatica e realizzato dal centro didell'ente non profit Elis, il progetto riguardae persone sottoposte ad altre misure di giustizia indi inserimento professionale. Al termine di una selezione che ha visto coinvolte 600 persone, è iniziata ora per i primi 20 partecipanti lache li porterà a lavorare come manutentori di aree verdi a Roma e addetti alla selezione dei rifiuti nella piattaforma di Guidonia M. del Gruppo AVR e come operatori elettrici per la società Siram Veolia a Milano. “Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere ‘' - ha commentato Riccardo Capecchi, presidente di Fondazione Lottomatica - un'opportunità concreta per il reinserimento sociale e professionale di persone che stanno affrontandodi giustizia.