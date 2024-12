Lanazione.it - Pontedera, eccolo qua il Natale. Scatta il Christmas Park e apre il mercatino

Leggi su Lanazione.it

, 6 dicembre 2024 – Entrano nel vivo tutte le iniziative legate al periodo natalizio a. Dopo l’accensione delle luci natalizie, nei giorni scorsi sono apparsi anche i tradizionali alberi di, in piazza Cavour e piazza della stazione. La Baita di Babboin via della Stazione vecchia, la pista di pattinaggio nel piazzale del Panorama, il presepe artistico in piazza Trieste e così via. Tra luci e cultura, tra musica e divertimento, va completandosi tutto il ricco programma natalizio che accompagnerà la città nelle prossime settimane. In particolare da oggi si aprirà ildi piazza Belfiore e i mercatini diin via Palestro, iniziative entrambe volute e realizzate dai commercianti del Centro commerciale naturale. Sempre il Ccn pontederese inaugurerà poi il 13 dicembre la ruota panoramica davanti a piazza Garibaldi (piazza dei pini) con tanto di mercatini in piazza.