Lettera43.it - Il ballo di Cattelan e Maccanico, Marzullo da Urbani nella Rsa e altre pillole

Leggi su Lettera43.it

L’artista Maurizio, quello vero e non il suo sosia, che porta sulle spalle le ragazze, e poi segue la musica e danza senza sosta. Il manager cinematografico Nicola, reduce dai bilanci di Cinecittà che ballano, e pure lui balla. «Quando Paride Vitale organizza a Roma una festa ci si diverte sempre», dicono i milanesi in trasferta, giunti alla Rinascente di via del Tritone all’evento di Seletti con protagonista la nuova limited edition Keglevich, reinterpretata per l’occasione. C’è pure Lillo, e si ride solamente a guardarlo. All’ultimo piano dello store i superalcolici non mancano. E tante cose si dimenticano, tra un bicchiere e l’altro.Mauriziocon Roberta Pitrone. A destra Nicola(foto di L43).Lillo e un dettaglio della festa (foto di L43).va con Rai Cultura daRsaDavvero singolare l’ultima puntata notturna di Gigisu RaiUno: è andato a trovare l’ex ministro dei Beni culturali GiulianoRsa dove si trova da qualche tempo.