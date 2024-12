Ilgiorno.it - Galleria Vittorio Emanuele II: si accende il nuovo sistema di videosorveglianza

Milano, 6 dicembre 2024 – Più sicurezza in, il più frequentato dei “salotti buoni” della città. Da domani, sabato 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio e della Prima della Scala, sarà attivo il rinnovatodiper garantire la sicurezza dei suoi frequentatori e di chi vi lavora. IlSono trenta le telecamere, collocate in otto postazioni, lungo i due bracci del complesso monumentale e sull’Ottagono, in accordo con la soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. L'attività di analisi preventiva è stata effettuata insieme a prefettura e questura. Le telecamere saranno in funzione 24 ore su 24 e collegate alle centrali operative della polizia locale e delle forze dell’ordine. Gli impianti, rivolti sugli assi principale e secondario del passaggio insono di ultima generazione.